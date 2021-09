’Koopkracht ouderen moet omhoog’

Zeer nobel natuurlijk, maar Nederland kan echt in zijn eentje het klimaat niet beïnvloeden. De helft van dat bedrag was daarom ook meer dan genoeg geweest. Dan was er 3,4 miljard beschikbaar geweest voor verhoging van de AOW-uitkeringen en was de koopkracht van ouderen gestegen. Maar van verhoging van de AOW lees je niets, terwijl dit toch echt heel hard nodig is want veel oudjes kunnen niet eens meer rondkomen van het schamele bedrag aan AOW per maand. De groei van de economie brengt met zich mee dat de prijzen van de meest noodzakelijke levensmiddelen, de energieprijzen, de huren, de brandstofprijzen etc. flink zijn gestegen. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer dit tijdens de Algemene Beschouwingen aan de orde stelt, want niemand in Den Haag schijnt zich hiervan bewust te zijn.

Ben Boulonois, Heiloo