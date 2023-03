Brief 2 ’Uitsluiten Rutte onverstandig’

Helaas geeft ook zij nu te kennen met wie zij niet wil regeren. Wat mij betreft een duidelijk minpuntje; laten we eerst maar eens afwachten of ze genoeg stemmen krijgt om überhaupt te kunnen gaan samenwerken en zo ja dan hoop ik dat ze ervoor zorgt dat we niet weer op eindeloos gesteggel tussen partijen getrakteerd worden vanwege het doordrammen van de eigen standpunten en het aanstellen van ongeschoolde politici. Ze weet het beter dan Rutte zegt ze: eerst zien en dan geloven want ook zij zit klem onder het juk van de EU, of ze dat nu wil of niet.

Marian Uppelschoten, Gistel

