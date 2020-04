’Veiligheid gaat voor alles’

Alleen dwazen nemen risico’s met inhaalacties in het wegverkeer.

En voor de situatie van een maatregel die achteraf gezien onnodig geweest was, hebben we een paar aardige gezegden in Nederland, zoals daar zijn: ’Baat het niet, dan schaadt het niet’, ’Van achteren kijk je de koe in de kont’ of ’Beter bezorgd dan zorgeloos’.

Overigens: het dragen van mondkapjes werken uiteraard tenminste altijd wel een béétje, dus da’s toch al winst op zich.

René Polanus,

Hoofddorp