’Kans op 40.000 tot 80.000 doden’

In Nieuwsuur werd dinsdagavond door een specialist verteld dat door de aanpak van groepsimmuniteit waarvoor Rutte staat uiteindelijk 40.000 tot 80.000 sterfgevallen te betreuren zullen zijn.

Op diezelfde avond werd bij Jinek door een andere specialist aangehaald dat bij een eventuele complete lockdown uiteindelijk 50.000 sterfgevallen te betreuren zullen zijn. Velen zullen na het zien van deze programma’s zeker ook iets minder goed geslapen hebben.

Kortom, of je nou door de hond of kat gebeten wordt, we zullen er uiteindelijk er dan toch aan moeten geloven.

Maar hoe kan het dat deze schrikbarende cijfers zolang door onze regering en het RIVM stilgehouden zijn. Waren we daar als samenleving eerder van op de hoogte geweest, dan hadden velen dit probleem veel serieuzer genomen.

Mario Verhees, Asten