’Invloed van geweldfilms onderschat’

De recente ontdekking van een martelkamer in Brabant heeft tot vele schrikreacties geleid maar je kunt je afvragen waarom, want in Amerikaanse geweldsfilms zijn dit soort beelden regelmatig te zien. Voor mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen realiteit en fictie een bron van inspiratie.

De invloed van deze geweldfilms wordt zwaar onderschat.

Het wapengeweld in deze zinloze en inhoudsloze films, waar binnen de kortste keren tientallen mensen worden neergemaaid, kunnen vele mensen relativeren, want het is tenslotte maar een film, maar er zijn ook mensen die dat onderscheid niet kunnen maken en dit geweld in de praktijk brengen.

De vooral uit Amerika komende geweldfilms wekken de indruk dat het normaal is binnen enkele seconden zo veel mogelijk mensen om te leggen met de meest geavanceerde wapens. Helaas werken ook bekende acteurs mee aan dit soort films. Het gaat ze dan met name om het vullen van hun eigen bankrekening, zonder zich af te vragen waar ze hun medewerking aan verlenen.

Otto C. Tempelaars,

Heemstede