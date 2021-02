’Burger doet nu werk van instanties’

Ik hoor ook veel jongeren klagen. Niet omdat ze onkundig zijn in de digitale wereld, maar omdat er zo veel tijd gaat zitten in het bijhouden van de administratie. In dit digitale tijdperk zitten wij burgers namelijk gratis het administratieve werk te doen van banken, overheidsinstanties, zorgverzekeraars, waterschappen enz. Velen klagen dat zij na een drukke dag van werken, boodschappen doen, huishouden, kinderen aandacht geven en sporten ’s avonds nog bijna een uur nodig hebben om hun administratie te doen. Ze moeten documenten downloaden, accounts aanmaken met wisselende wachtwoorden, cartridges vervangen en soms een nieuwe computer aanschaffen, allemaal op eigen kosten. Intussen hebben de hiervoor genoemde instanties zich kunnen ontdoen van administratief personeel. Banken en andere instanties maken met steeds minder personeel steeds grotere winsten en de burger mag in zijn schaarse vrije uurtjes gratis hun werk doen. Vóór het digitale tijdperk hadden we hier geen last van en kregen we alles keurig in de brievenbus. Wel zo relaxed.

Sija van Geijn,

Oosterhout