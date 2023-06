’Extinction Rebellion moet het stokje overdragen’

Bekijk ook: Vrijspraak voor klimaatactivist A12 voor bijten agent

De radicaal-linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) wil de vitale verkeersader A12 in Den Haag vanaf 9 september a.s. dagelijks gaan bezetten totdat haar strijd tegen rijkssubsidies op fossiele brandstoffen is gewonnen.

Het blokkeren van deze weg heeft reeds zeven keer plaatsgevonden, waarbij de activisten zich graag als asfaltplakkers in een slachtofferrol geduwd willen zien. Dit is ver van de werkelijkheid, gelet op de manier waarop zij zich manifesteren met veel ruimte voor dans, muziek en regendouches. Een dagje actievoeren is een alternatief voor het stranduitje.

Tot nu toe wordt hun door de politie, noch door het OM weinig in de weg gelegd. Het grondwettelijk recht op betoging wordt ruim geïnterpreteerd, terwijl toch de Wet openbare manifestaties dit grondrecht inperkt als er sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde.

Als XR daadwerkelijk per 9 september tot een langdurige wegblokkade overgaat, overspeelt zij haar hand. Veel sympathie zal worden verloren en bestaand begrip zal afnemen. Bovendien geeft het de overheid ruimere handvaten om met hardere hand de orde te handhaven. XR moet zich realiseren dat zij niet het alleenrecht heeft op de strijd ter verwezenlijking van de klimaatdoelen.

Het ’klimaatestafettestokje’ van XR kan worden overgedragen aan meer rationeel denkenden, die ook zeer begaan zijn met het klimaat.

Mr. dr. A. Kessen, Hulst