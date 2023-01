’Reisgedrag politici buitensporig’

De meest verre oorden in de wereld worden bezocht. Overleg, conferentie, congres of gewoon kennismaking het maakt allemaal niets uit. Telefonisch contact of video call is ontoereikend of voldoet blijkbaar niet. Opvallend hierbij is dat bewindspersonen uit andere landen zich hier niet melden. Het kost de belastingbetaler bakken met geld. Het kabinet zeurt niet over milieu- en klimaateffecten, stikstof en CO2-uitstoot. Zij vallen buiten de wet omdat de belangen van het land moet worden gediend. Het kan gewoon niet op dus.

H. de Greef