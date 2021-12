’Veiligelander snel naar buitenlocatie’

Zij vinden dat er snel een structurele oplossing moet komen voor het inrichten van vier grootschalige opvanglocaties en een aantal kleinere voor kansrijke vluchtelingen. Laten we dan direct een begin maken om een van die grootschalige opvanglocaties speciaal te bouwen voor veiligelanders.

Zij zijn diegenen die bewust een risico hebben genomen om naar het buitenland te vluchten om zo hun gedroomde gouden toekomst te bewerkstelligen. Zijn niet gevlucht om politieke maar om economische redenen. Zij zijn ook diegenen die met regelmaat hier negatief in het nieuws komen en echte vluchtelingen daarmee in een kwaad daglicht stellen.

Het lijkt het mij een goed plan om deze zogeheten veiligelanders onder te brengen in een afgelegen tentenkamp, misschien wel op één van onze onbewoonde Waddeneilanden. Daar zijn ze niemand tot last en kunnen ze hun kansloze asielaanvraag afwachten. Ondertussen kunnen onze buschauffeurs en winkeliers in Ter Apel weer gerust ademhalen.

Mario Verhees, Asten