Ombudsman: Waar blijft mijn hulp?

Radna krijgt een ontvangstbevestiging en denkt dat de gemeente haar aanvraag gaat behandelen.

Op 5 februari heeft ze nog steeds geen antwoord. Ook is de huishoudelijke hulp inmiddels gestopt. Daarom belt Radna met de gemeente.

De medewerker die ze spreekt is verbaasd. Hij vertelt dat de gemeente niets van haar heeft ontvangen. Dat komt waarschijnlijk door een fout in het computersysteem. Hij biedt excuses aan en helpt haar bij een nieuwe aanvraag. Ook zorgt hij dat de gemeente de aanvraag direct behandelt.

Een week later krijgt Radna goed nieuws: de gemeente verlengt de huishoudelijke hulp.

Maar daarna blijft het wéér stil. Een maand later heeft Radna nog steeds geen hulp gehad. Radna belt weer met de gemeente. Ze krijgt een andere medewerker aan de lijn. Die vertelt dat er voor huishoudelijke hulp een wachtlijst is. Dus Radna moet wachten tot ze aan de beurt is. Hij zegt dat de gemeente niets voor haar kan doen. Ze kan zelf contact opnemen met het bedrijf van de huishoudelijke hulp.

Moeite

Daar is Radna het niet mee eens. Waarom moet zij zoveel moeite doen? Ze heeft helemaal niets verkeerd gedaan. En waarom staat ze opeens op een wachtlijst? Ze had al hulp! Als de gemeente haar eerste aanvraag had behandeld, was de huishoudelijke hulp nooit stopgezet. Radna neemt contact met ons op. Collega Jitske* gaat voor haar aan de slag. Ze vraagt de gemeente om dit op te pakken. Kan Radna snel de hulp krijgen die ze nodig heeft?

Gelukkig komt de gemeente meteen in actie. Dan blijkt dat er iets is misgegaan in de administratie van de gemeente. Het lag dus niet aan de wachtlijsten. De week daarop komt er weer iemand om Radna te helpen met het huishouden.

Natuurlijk kan een overheidsinstantie een keer een fout maken. Of kan er iets verkeerd gaat. Dan is het alleen wel belangrijk dat de overheidsinstantie de fout erkent. En er ook naar handelt. In dit geval lag de fout bij de gemeente. Dus had de gemeente eerder hun fout moeten herstellen.

* Niet de echte naam

