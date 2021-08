’Wie geprikt is, hoeft toch niet meer bang te zijn?’

Maar weinig onderwerpen roepen zo heftige emoties op als de prikdiscussie en in het verlengde daarvan: in hoeverre mag of moet de keuze om je niet te laten inenten consequenties hebben?

Voor een flink deel van de reageerders op de Stelling van de Dag is het duidelijk: dat zijn de principiëlen, zoals Jeroen’62. Ongevaccineerde leerlingen weigeren mag volgens hem nooit: „Er zijn voldoende redenen om je niet in te laten enten. En er is nog zoiets als medisch geheim. Dus niemand mag oordelen over een ander.” Diezelfde mening is ook Sylvies toegedaan, al is deze reageerder korter van stof: „Absoluut niet.”

Lijnrecht daartegenover vinden we een andere groep, die eigenlijk net zo principieel is. Edwinvanderman behoort tot die groep en zegt: „Lijkt mij dat een docent dat mag doen, de werkgever moet de werknemer een veilige en hygiënische gezonde werkplek bieden, dat zijn ze gewoon verplicht. De ongevaccineerde zou dan thuis de lessen kunnen volgen, vragen kunnen stellen via een app, dus dat kan gewoon.” En dat zegt DannyvdMoo ook: „Geen vaccinatie, geen toegang. Dan neem je maar online les.” Wipemax53 behoort ook tot die groep: „Leraren en onderwijzers hebben net zoveel recht op bescherming van hun eigen gezondheid als ieder ander, dus als zij in deze situatie weigeren te functioneren is dat hun volste recht. School moet een veilige werkomgeving bieden en onze overheid kan dat niet overrulen.”

"Ik ga er vanuit dat de leraar wel zijn spuitje gehad heeft. Dus waar maakt die zich druk om?"

Veel reageerders echter kunnen zich de angst van de docenten niet voorstellen. Immers, als ze zo bang zijn, kunnen ze tot een prikje nemen? MHJ_Pluimers1 verwoordt het als volgt: „Zo’n 90% vd docenten is gevaccineerd. Waarom die angst? Ik vind het onbestaanbaar dat er docenten zijn die alleen al overwégen ongevaccineerde leerlingen minder rechten te geven. Ik ben ook docent. Hier trek ik echt een lijn.” Ook Janvan75 zegt: „Ik ga er vanuit dat de leraar wel zijn spuitje gehad heeft. Dus waar maakt die zich druk om?”

Nou ja, zegt Devriesengel, die voorzichtige leraren hebben wel gelijk: „De volgende golf staat al weer voor de deur.” En Paul van Dongen zegt over de voorzichtigheid van docent John Arts: „Als je leest dat in Haarlem, na één dag les, na de zomervakantie gelijk de boel in quarantaine moet, omdat er een aantal leerlingen corona heeft, begrijp ik deze man heel goed.”

Ook het tegenargument van leraar Remy Balistreri kent echter supporters. Tomtax zegt: „Wat een verademing om het uitmuntende en complete betoog van Balistreri te lezen! Een gemotiveerde leraar die hart voor zijn werk heeft, zich niet laat bangmaken en weer aan de slag gaat zonder smoesjes om er onderuit te komen. Dit soort docenten hebben we nodig in ons land!”

Toch is voorzichtigheid wel geboden, denkt D_muyzert: „Laat ons maar eerst afwachten wat de eerste schoolmaand gaat opleveren. Het pakt altijd anders uit dan al die voorspellingen van wat er zou kunnen gebeuren. Afstand houden is altijd goed mogelijk.”

"Waarom gebruiken we die app niet gewoon?"

Vaccineren is echter ook altijd mogelijk, betoogt Ananacoco, maar hoe dan ook kunnen de scholen open: „Het is belangrijk dat alle leerkrachten gevaccineerd zijn. Als zij niet gevaccineerd zijn, kunnen ze immers ernstig ziek worden door het coronavirus. Leerlingen kunnen zich laten vaccineren en velen doen dat ook. De leerlingen die zich niet laten vaccineren weten dat zij een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden. Maar ook dat zij alleen de klos zijn. De scholen kunnen voor alle leerlingen geopend worden. Niet-gevaccineerden kunnen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

In tal van branches doet de coronacheck-app opgang. Wie corona heeft gehad kortgeleden negatief is getest of volledig is gevaccineerd, krijgt toegang tot tal van evenementen. Dat kan in het onderwijs natuurlijk ook, zegt J&E tenslotte: „Waarom gebruiken we die app niet gewoon? Je maakt dan geen onderscheid tussen gevaccineerd of niet, getest of genezen is namelijk ook goed. Geen geldige QR, dan afstandsonderwijs. Zo komen we misschien ooit van dat virus af en kan alles echt weer normaal worden.”