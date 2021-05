Premium Binnenland

Tientallen appartementen Den Haag onbewoonbaar

De brand in een woningencomplex in de Schilderswijk in Den Haag heeft tientallen huizen onherstelbaar beschadigd. Ongeveer 40 woningen hebben voorlopig het stempel ’onbewoonbaar’ gekregen. Bewoners zagen woensdagnacht in pyjama hoe hun spullen in vlammen opgingen.