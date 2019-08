’Waarom zo’n verschil in dekkingsgraden?’

Ik heb per mail aan zowel het ABP als PFZW (respectievelijk het grootste en het op één na grootste fonds) de volgende kwestie voorgelegd: Uw vermogen bedraagt respectievelijk ruim 400 en 200 miljard euro. Pf Provisum (C&A) heeft een vermogen van 2 miljard, maar is wel in staat gebleken vanaf het moment van oprichting (1957) altijd en volledig te indexeren. Als ABP en PFZW al jaren niet kunnen indexeren en nu zelfs dreigen met korten van de pensioenen vanaf 2020, kunnen zij mij dan uitleggen hoe dat mogelijk is?

Zij hebben een vermogen dat 200, dan wel 100 keer zo groot is als dat van Provisum en dus navenant meer beleggingsmogelijkheden. Ik vind het stuitend dat beide fondsen niet eens het fatsoen hebben mij antwoord te geven, terwijl ik een (klein) pensioen ontvang van het ABP en mijn vrouw haar pensioen ontvangt van PFZW.

Mart de Lange, Uden