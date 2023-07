Brief 2: ’Politici zijn te slap om problemen aan te pakken’

De een na de ander verlaat het politieke strijdtoneel, te slap om de problemen op te lossen. Men heeft de knowhow en power niet.

Trekken allemaal laf de deur achter zich dicht. En krijgen allemaal wachtgeld mee, wat heel veel geld kost.

In het bedrijfsleven gebeurt zoiets niet. Kortom, het is een zooitje in de kamer en het wordt nog erger vrees ik.

Hopelijk krijgt Frans Timmermans geen poot aan de grond en Conny Helder (Langdurige Zorg) mag van mij ook wel weg. Ze bezuinigt graag op de zorg, zo blijft er weinig goeds over. Maar er gaan wel miljarden naar stikstof en om de boeren weg te pesten.

Wie redt Nederland?

A. Valk, Hoorn

