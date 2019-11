Brief 3 ’Belangrijkere zaken aan de orde’

Het Kamerlid maakte de opnmerking in het Kamerdebat over het tekort aan agenten en de sluiting van politiebureaus in Amsterdam op bepaalde tijden. Potverdorie, alsof er niets anders te bespreken valt in de Tweede Kamer.

Laat Monica den Boer andere dingen gaan doen dan in de Tweede Kamer plaats te nemen. Zonde van al het geld dat ze als Kamerlid verdient.

E. Mast

