’Beleefdheid zoek’

Want 'u' bestaat niet meer in de woordenlijst van jongeren. Leer de jeugd weer het woord 'u'. Zodat kinderen weten dat er een verschil is tussen jij en u zeggen. Dat is het begin van het hebben van respect voor een ander. De basisvoorwaarde voor de vrije democratische samenleving die de jongeren zo graag willen hebben.

Chris Wiets, Soest