We hadden een goed gesprek over politiek aan de eettafel. Toch fijn dat je met je geliefde op niveau van gedachten kunt wisselen over, in dit geval, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra. De lijsttrekker tegen wil en dank, wilde ik het gesprek openen, maar ze was me helaas voor.