’Jongeren uit de bijstand trekken’

In 2012, dus exact 10 jaar geleden, werd ik na 11 rugoperaties, een mislukte heupprothese, 4 schouderoperaties en last but not least, de diagnose kanker voor 100% arbeidsongeschikt verklaard. Na 42 heel gelukkige arbeidzame jaren was dat slikken en even janken. Inmiddels heb ik mij daarbij neergelegd en vul mijn dagen met de mantelzorg voor mijn 95-jarige moeder, het ondersteunen van andere ouderen en een paar uur per week vrijwilligerswerk in de bibliotheek. En het UWV belt mij omdat ik ’in een steekproef’ zit om te bezien of ze meer mensen (weer) aan het werk kunnen krijgen? Worden er ook steekproeven gehouden onder de honderdduizenden bijstandsgerechtigden, vaak jonge mensen met een uitstekende gezondheid? Die met hun uitkering plus toeslagen meer inkomen hebben dan ik met een WAO-uitkering?

Gerard Scheffer, Heerlen