Er staat een paard in de biertuin

Londen - De burgemeester van Cockington is niet langer meer welkom in de plaatselijke kroeg. Bezoekers hebben zich beklaagd over zijn aanwezigheid. Misschien is dit niet eens zo vreemd. De burgemeester is namelijk een Shetland pony.