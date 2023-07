’Drugsaanpak belangrijker dan alcoholslot’

Het zou CU-staatssecretaris Maarten van Ooijen sieren als hij zich meer druk zou maken over het drugsgebruik en de drugshandel in Nederland dan over een alcoholslot voor sportkantines, vindt Auke Poutsma.

Bekijk ook: 'Met deze drankmaatregelen pakt kabinet de gewone man' Bij drugs zien we sterkere verslaving en meer ongelukken in het weekend nav het gebruik van partydrugs, pilletjes etc. en heftige maatschappelijke ontwrichting door criminaliteit en schietpartijen met dodelijke afloop! Bij de sportkantines waar eerst intensief sport wordt beoefend (!) goed voor lijf en leden en aansluitend een biertje wordt gedronken die de samenhorigheid en gemeenschappelijke band ten goede komt wordt nu de maatschappelijke binding door dit kabinet afgebroken. Wat een verkeerde betutteling van de CU! Auke Poutsma, Roerdalen