Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Regeren met het verstand op nul, hoe bestaat het?

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

De klimaatdoelen ten spijt is in Duitsland sinds zaterdag alle CO2-vrije kernenergie vervangen door kolen en bruinkool. Biomassa zorgt voor ontbossing en een hoge CO2-uitstoot (houtverbranding), maar eurocommissaris Frans Timmermans blijft biomassa als duurzame energie aanbevelen. De seinen voor een nieuwe asielcrisis staan al maanden op rood, maar het begrenzen van de toestroom blijft voor het kabinet onbespreekbaar. Hoe hebben we de rede en de logica ingeruild voor zulke dwazen aan het roer?