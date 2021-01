Ombudsman: Schrijf me nou in!

Marsha* koopt jaren geleden een bungalow. Het plan is om na haar pensioen haar tijd te kunnen verdelen tussen Nederland, verre reizen en het bezoeken van familie in haar geboorteland. Als het dan eindelijk zo ver is, blijkt ze helemaal niet in de bungalow te mogen blijven na haar pensioen. Omdat ze niet meer door haar werk gebonden is aan Nederland. En permanent wonen in de bungalow ook niet mag. De gemeente dreigt met hoge boetes. Marsha krijgt het daar Spaans benauwd van.