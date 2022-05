’Snel een kiesdrempel instellen’

Kopieer naar clipboard

Met 20 fractieleiders in de Tweede Kamer, die allen aan het woord willen komen, is het een oeverloos gekakel en wordt er niet snel goede besluiten genomen, denkt Frans Boomer. Na debatten, die uren in beslag nemen, en zich vooral richten op het in hun ogen falende kabinet, wordt niet één eigen positieve bijdrage aan de heikele problemen aangedragen, maar wel een motie van afkeuring of zelfs wantrouwen ingediend.