Ⓒ TLG

’Is iedereen er? Hallo? Hallo? Oh daar is John weer! We waren je kwijt!”, zegt de presentator van het World Aviaton Festival bij een ronde tafel over hoe luchthavens de coronacrisis te lijf gaan. Als het congres daadwerkelijk in Londen had plaatsgevonden, was John heus niet van het podium verdwenen. Welkom in de wereld van de virtuele congressen.