Uitslag Stelling: Welverdiende vakantie

Deze welverdiende vrije tijd is bedoeld om het werkende leven van zich af te zetten. De laptop van de zaak en de werktelefoon moet je vooral thuis laten, menen de stemmers (78 procent). „Ik weiger om tijdens mijn vakantie werkmail te openen en ben ook niet te bellen/appen. Uitsluitend in geval van nood ben ik via één collega bereikbaar. Vakantie moet vakantie zijn. Niemand is onmisbaar, al denken sommigen van wel!”, zegt een deelnemer. „Even geen werk is net zo belangrijk als het werk zelf. Dat heet bijtanken en is goed voor je gezondheid”, reageert een ander.

Het groeiende aantal ’burn-out patiënten’ komt dan ook door het werken tijdens privé-tijd, denkt ruim twee derde. „Werkgevers smullen van goedzakken die altijd klaar staan. Echter heeft een mens ook rust nodig. Er moeten wetten komen om werkdruk te verminderen omdat de burn-out en gerelateerde ziekten op nummer één staan. Dit kost niet alleen veel geld, maar ook je gezondheid!” Net al deze stemmer is 64 procent voorstander van een wet met daarin duidelijke afspraken over communicatie buiten werktijd. De PvdA diende hiervoor onlangs een wetsvoorstel in.

Volgens de voorstemmers moet werken tijdens de vakantie best kunnen zolang je hier maar echt zelf voor kiest. „Prima, maar je moet niet de verplichting voelen, noch moeten werkgevers en collega’s verwachten dat je dit doet.” Anderen zien de praktische kant van werken tijdens de vakantie. „Vaak is tien minuten werk garantie voor geen puinhoop bij terugkomst. Ik neem mijn telefoon mee en kijk alleen als mijn back-up appt.” Toch geven werknemers hier vaak eerder aan toe uit angst om hun plek te verliezen. „Niet werken tijdens de vakantie hangt samen met vertrouwen, goede overdracht en delegeren. Helaas is in onze maatschappij het bewaken van de eigen werkplek steeds belangrijker geworden, uit angst dat bij afwezigheid door een ander aan de stoelpoten kan worden gezaagd.”

Als er dan al iemand bereikbaar zou moeten zijn in de vakantie, dan is het de leidinggevende, meent 32 procent. „Hogere functies (en dus salarisschalen) dragen meer verantwoordelijkheid. Zij hebben vaak ook meer vrijheid om hun tijd in te delen, bereikbaarheid is dan de keerzijde.” „Sommige functies vereisen expertise die ook nodig kan zijn tijdens afwezigheid”, vult iemand aan. Ook wordt er gesteld dat we nu eenmaal mee moeten gaan in de 24-uurseconomie. „De wereld draait toch 24 uur per dag door, pak een gedeelte dat jou het beste past.”

Toch houdt ruim de helft het liever bij een traditionele werkweek met hier en daar ruimte voor wat flexibiliteit. „Een werkdag hoeft niet per se van 8.30-17.00 u. Vroeg beginnen en vroeg eindigen voorkomt ook stress, want je hebt nog wat tijd ná het werken.” Een ander gaat hierop door: „Op andere tijden werken vind ik geen probleem, de economie verandert nu eenmaal en terugdraaien gaat toch niet meer. Maar werken op vakantie moet je dat gewoon niet doen, vakantie is er om rust te nemen, dan moet je niet doorwerken.”