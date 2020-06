Uitslag stelling: ’De verzekeraar regeert’

Minister De Jonge wil een nieuwe wet invoeren die ervoor zorgt dat een patiënt alleen nog maar naar een arts of een psycholoog kan die een contract heeft met zijn zorgverzekeraar. Onacceptabel, vindt 92 procent van de respondenten. Vrije artsenkeuze is namelijk essentieel voor passende zorg. „Ik bepaal zelf wel bij welke arts ik zit, namelijk bij iemand die ik vertrouw. Niet iemand die mij is toegewezen”, reageert iemand verontwaardigd. De vertrouwensband tussen patiënt en arts wordt veelal genoemd. „Als er geen klik is met de arts moet de patiënt uitwijkmogelijkheden hebben.” Velen vrezen dat ze door de nieuwe regels afscheid zullen moeten nemen van hun vaste huisarts. „Ik zit jaren bij dezelfde arts, hij kent mijn voorgeschiedenis. Dan mag ik daar dus niet meer heen?”

Met de wet moet ook de vergoeding worden verlaagd die patiënten krijgen bij zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar. Hierdoor zullen velen niet meer voor de beste zorg kiezen omdat ze de eigen bijdrage voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet kunnen betalen, verwacht men. „Stel je krijgt kanker dan wil je zelf uitzoeken bij welke specialist je het beste terecht kan en niet iemand van mindere kwaliteit omdat de zorgverzekering daar toevallig een contract mee heeft.” Iemand anders spreekt uit ervaring: „Ik maak gebruik van zorg zonder contract en moet nu al 20 procent zelf betalen. Ik heb deze zorg nodig maar het wordt zo voor mij al onbetaalbaar. Daarnaast is in psychische zorg de klik met de zorgverlener het belangrijkste en deze vond ik niet in de gecontracteerde zorg.” Daarbij komt dat omdat velen gedwongen worden naar gecontracteerde zorginstellingen te gaan de wachtlijsten hier vermoedelijk zullen oplopen.

Juist omdat de niet-gecontracteerde zorg zo duur is, wil het kabinet door het geven van lagere vergoedingen druk uitoefenen op deze instellingen om zich bij een verzekeraar aan te sluiten. Een enkeling denkt dat dit kan werken: „Hierdoor kunnen betere afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders en eisen worden gesteld aan de geboden zorg. De enorme commercie in de zorg, kan dan deels een halt worden toegeroepen en ook mensen met een lager inkomen kunnen weer van de beste zorg gebruik maken.” Het gros gelooft hier niet in en ziet vooral de dreiging van de oppermachtige zorgverzekeraar: „Alle macht komt bij de verzekeraars te liggen, voor hen is het een verdienmodel”, zegt iemand hierover. En: „De verzekeraar komt nu op de stoel te zitten van de arts. Deze handelt niet in het belang van de patiënt, maar in het belang van zijn winst.”

De manier waarop De Jonge deze wet er midden in de coronacrisis doorheen probeert te drukken wordt bovendien niet gewaardeerd. „Minister De Jonge is voor het karretje van de verzekeraars gespannen. En maar roepen dat corona zoveel gekost heeft en we moeten besparen.” Of die coronakosten nou echt zo hoog zijn, daar twijfelen sommigen aan. „Natuurlijk heeft het veel geld gekost, maar er is ook heel veel bespaard aan reguliere behandelingen.”