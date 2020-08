Nabestaande Dina weer terug bij af

Als misdaadverslaggever heb ik veel contact met nabestaanden van slachtoffers die door geweld om het leven kwamen. Voor De Telegraaf en voor mijn tv-programma’s Vermoord in het Buitenland en Dossier Van den Heuvel reisde ik tientallen keren met nabestaanden naar verre buitenlanden. Iedere keer was het een uitdaging meer informatie te achterhalen over een raadselachtige moord of vermissingszaak.