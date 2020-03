Uitslag stelling: ’Meer testen redt levens’

„Testen is weten. En daar kun je dan vervolgens je beleid op afstemmen, niet door te gokken zoals nu gebeurt”, aldus een respondent. „Zonder veelvuldig te testen, vaar je als land grotendeels blind en moet je maar hopen op het gezonde verstand van de bevolking. De cijfers van het aantal besmettingen lijken nu reuze mee te vallen waardoor mensen eerder geneigd zijn te denken dat het allemaal wel meevalt”, denkt een ander. „Door meer te testen kun je beter analyseren waar de grote besmettingshaarden liggen. Plus de cijfers worden beter en duidelijker. Met als gevolg dat de ernst van de situatie duidelijker wordt voor bijvoorbeeld de jeugd of andere feestgangers”, vindt ook een ander.

Zo’n 87% van de respondenten denkt dat de verdere verspreiding van het virus in ons land tegen kan worden gegaan door vaker te testen. „Alleen je boerenverstand zegt toch al dat voorkomen kan worden dat je anderen besmet als je weet dat je het virus hebt? Nu lopen mensen eerst nog vijf dagen rond zonder dat ze weten dat ze het hebben. Hoeveel mensen heb je dan wel niet gezien en mogelijk besmet?”, vraagt een stellingdeelnemer zich af. Ook een ander maakt zich zorgen: „We hebben absoluut geen beeld over het aantal besmette mensen dat hier rondloopt.”

Een andere deelnemer vraagt zich af of het niet al te laat is. „Wie weet hoeveel mensen ondertussen al besmet zijn. Zelfs zorgmedewerkers, die dagelijks met mensen werken, worden niet getest. Als je weet wie er besmet is, kan er gericht worden ingegrepen.”

Volgens veel respondenten zou het ook meer vrijheid geven als het duidelijker was wie er wel of niet besmet is (geweest). „Met name als we groepsimmuniteit willen creëren voor de toekomst, is het toch heel noodzakelijk dat we precies weten wie er corona heeft en heeft gehad? Bovendien weet je dan zelf ook meteen dat je immuun bent en hoef je niet meer angstig binnen te zitten, ook niet wanneer het eventueel komende winter weer de kop op steekt, voordat er een vaccin is”, stelt iemand. „Ik denk dat er uit veelvuldig testen de geruststellende conclusie zal komen dat velen het virus stiekem al gehad hebben”, denkt een ander. „En als je dat weet kun je niet alleen zelf met een geruster hart leven maar ook hulp bieden bij mensen die ziek zijn, ervan uitgaande dat je immuun bent. Nu durven velen dat niet aan en laten anderen daarom eerder aan hun lot over.”

Het is volgens de meesten dus zaak dat het aantal beschikbare testen zo snel mogelijk moet wordt opgevoerd. Zeker 87% van hen vindt dat politieke en economische belangen - zoals van Zwitserse farmaceut Roche die aanvankelijk weigerde het recept van een belangrijke testvloeistof te delen – bij een crisis als deze opzij moeten worden gezet. „Firma's als Roche laten zien dat ze geen bal geven om mensenlevens. Dergelijke bedrijven moeten gedwongen worden om mee te werken in dit soort crisistijden”, schrijft iemand. „Zo niet, dan boetes van €100 miljoen per dag. Moet je eens opletten hoe snel ze hun geheimen prijs geven en meewerken.”