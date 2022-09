’Woekerwinst Shell flink belasten’

Natuurlijk de euro is dankzij het Europese rentebeleid behoorlijk gedevalueerd ten opzichte van de dollar, maar dat rechtvaardigt nog geenszins deze belachelijk hoge prijzen. Toen een vat Brent Crude Oil in 2008 140 dollar kostte was de benzineprijs namelijk 1,70.

De winst van Shell zal ook dit jaar opnieuw gigantisch zijn en dat wordt allemaal over onze rug verdiend. Er moeten gewoon enorme belastingen worden geheven over deze woekerwinsten bij Shell en dat kan via belasting- of accijnsverlaging terug naar de consument.

Jan Pronk, Beverwijk