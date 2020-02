Ombudsman: Toch nog een uitkering

Ook als ze weer thuis is, mag Filine van haar arts niet werken. En dus zit er niets anders op dan zich ziek te melden. Haar baas Tobin* vraagt een Ziektewet-uitkering aan bij het UWV. Daarmee kan Tobin Filines loon blijven doorbetalen.

Jaarcontract

Als Filine is bevallen van een gezonde dochter, trekt de misselijkheid gelukkig snel weg. Na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat ze dan ook weer bij Tobin aan het werk. Maar dat duurt niet lang, want Filine heeft een jaarcontract. En na het eerste jaar heeft Tobin geen werk meer voor Filine. Erg vindt ze dat niet, want ze heeft snel een andere leuke baan.

Maar voor Tobin krijgt Filines jaarcontract een vervelend staartje. Bijna een jaar na haar vertrek krijgt hij post van het UWV. Wat blijkt: hij is vergeten om de Ziektewet-uitkering stop te zetten toen Filine weer aan het werk ging. Het UWV heeft de uitkering dus al die maanden aan Tobin betaald. Dat geld moet hij terugbetalen. Tobin baalt dat hij niet heeft opgelet. Want hij is ook vergeten om een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor Filine aan te vragen. Daarom moet hij de Ziektewet-uitkering óók terugbetalen over de 3,5 maand waarin Filine met verlof was.

Fout

Tobin belt het UWV om zijn fout recht te zetten. Maar daar gaat het UWV niet in mee. Als Tobin het niet zo lang had laten lopen, dan had hij met terugwerkende kracht een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan kunnen vragen. Nu staat de wet dat volgens het UWV niet meer toe. Tobin zit met zijn handen in het haar en neemt contact met ons op. Collega Heleen vraagt het UWV nog een keer naar de zaak te kijken.

Opletten

En dan blijkt dat het UWV zelf ook beter had moeten opletten. Want volgens hun eigen regels had het UWV moeten controleren of er een zwangerschaps- en bevallingsuitkering was aangevraagd. Dat is niet gebeurd. En daarom hoeft Tobin bij nader inzien niet terug te betalen over de 3,5 maand waarin Filine met verlof was. Wij vinden het goed dat het UWV de hand in eigen boezem heeft gestoken. En hopen dat Tobin voortaan scherper is op het aanvragen en stopzetten van uitkeringen!

*gefingeerde naam