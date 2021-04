’Doorwerken tot je erbij neervalt’

Er wordt door pensioenfondsen toch een nauwkeurige administratie bijgehouden en op het moment van de pensioenaanvraag kan men haarfijn aantonen waar en hoeveel er is gewerkt.

Er wordt door velen beweerd dat we een steeds grotere welvaart creëren en dat we goed bezig zijn maar op het gebied van pensioenen lijken oude tijden terug te keren, namelijk doorgaan tot je erbij neervalt. Andere machten ontfermen zich dan wel over jou opgebouwde pensioengelden.

A. van Veen,

Scherpenzeel