Holle frasen lossen de problemen van Nederland niet op

Het politieke veld wordt omgeploegd. Pieter Omtzigt heeft lang gewacht om zich aan te sluiten bij nieuwe leiders zoals Dilan Yesilgöz of Caroline van der Plas. Hij is een van de langstzittende Kamerleden. In de voorbije decennia zag hij hoe nieuwe partijen ontstaan en imploderen. Daarom wil hij zijn partij voorzichtig laten groeien. Respect voor Omtzigt moeten we niet verwarren met een heiligverklaring. Het loopt meestal niet goed af met politici die heilig worden verklaard.