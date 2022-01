’Geluk laat Rutte eens in de steek’

De VVD zal bij de volgende verkiezingen enorme schade lijden. Door allerlei draconische maatregelen, zoals beperking van de koopkracht en het tegelijkertijd uitgeven van bakken met geld aan klimaat en stikstof wordt dit een kamikaze-kabinet. Vooral de gepensioneerden komen - voor de zoveelste maal - achteraan in de rij te staan.

Rutte is werkelijk een ’kat met negen levens’ en kon tot dusver met alles wegkomen. Maar ééns laat zijn geluk hem in de steek. Dat moment is nu dichterbij dan ooit. De vraag is alleen nog maar: welke prijs moeten wij als volk daarvoor uiteindelijk betalen?

Jan Muijs, Tilburg