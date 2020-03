Zomer 1997. Een Kamerdelegatie bezoekt Eritrea. Het Afrikaanse land staat bekend als corrupt en dus heeft PvdA-Kamerlid Maarten van Traa een goede binnenkomer voor zijn gastheren van het Eritrese kabinet bedacht. „Excellentie, mogen we uw begroting even zien?”, vraagt de parlementariër, die nog steeds in de ondervragingsmodus staat van de explosieve parlementaire enquête naar de IRT-affaire die hij net heeft afgerond.