Brief 3 ’Misdragingen studenten hard straffen’

Zijn dat onze toekomstige advocaten,notarissen, rechters, artsen van de toekomst? Gaan we weer terug in de tijd waarin geen respect is voor vrouwen? Schande! En dan de reacties op televisie, even makkelijk eraan voorbijgaan en afdoen al zijnde een incident?

Voor mij mogen ze zo hard gestraft worden, direct stoppen met de studie en nooit meer mogen studeren aan welke universiteit ook. Hebben wij vrouwen daar zo hard voor gestreden om door dit soort "balletjes"naar beneden gehaald te worden? Ga wat nuttigs doen in plaats van dit brallerige gedrag.

M. Boele,

Hilversum

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: