Brief 3 ’Burgers moeten op houtje bijten’

Terwijl in omringende landen, maar vooral in veel Zuid-Europese landen er flink op los gecompenseerd wordt (Tel.nl, 13/8). Toch gek, Zuid-Europese landen die staatsschulden hebben van meer dan 130 tot 160 procent op hun bbp, gaan ondanks dat toch hun burgers flink compenseren. Zou deze barmhartige daad niet daarin kunnen schuilen dat zij weten dat deze lasten op termijn ’hoe dan ook’ toch via het financieel afvoerputje van het ECB voor rekeniung komen van de ’rijke’ Noord-Europese landen?

Mario Verhees, Asten