Uitslag Stelling: ’Reclameverbod betuttelend’

Influencers mogen daar geen reclame meer maken voor frisdrank, vette snacks en snoep. Een stemmer erkent de grote invloed van de bekende jongeren op social media: ,,Zij zouden inderdaad geen slechte producten moeten promoten. Maar kijk niet alleen daarnaar, maar ook naar de bekende sporters die reclame maken voor gokken.”

De meeste stemmers vinden een wettelijk verbod een slecht idee en stellen dat mensen die betaald worden voor het maken van reclame op internet hierin zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar sommige deelnemers zijn wel geheel wars van beïnvloeding via sociale media: ,,Influencers zijn over het algemeen superjong en kunnen de jeugd heel subtiel beïnvloeden. Maar waarom nemen zij geen normale baan en maken zij zich verdienstelijk voor de maatschappij, in plaats van met deze onzin geld te verdienen?” Een andere deelnemer stelt voor de influencers te belasten en dat geld te besteden aan preventie.

Bijna niemand denkt dat het van een dergelijk verbod zal komen in Nederland. Ook vindt een meerderheid niet dat er een algeheel verbod moet komen op het reclame maken voor zoetigheid en vet. Een criticus meent: ,,Er mag al zo weinig in Nederland. Er zijn al zoveel ge- en verboden. Laat het een beetje leuk blijven.” Een ander merkt op: ,,Laat ook nog wat te kiezen over voor de mensen.” Andere respondenten zouden het beter vinden als goed gedrag beloond wordt. Zo stelt iemans als voorbeeld: ,,Geef korting op de zorgpolis bij veel bewegen.” Een andere deelnemer valt bij: ,,Beloon positief de gezonde leefwijze. Geef korting op sport of een beloning bij het met goed gevolg afleggen van een fitheidstest.”

Veel stemmers vinden het verbieden van het promoten van ’slecht eten’ je reinste betutteling. Een respondent: ,,Ik maak zelf wel uit wat ik eet of drink.” Een andere deelnemer: ,,Altijd maar die focus op wat slecht is, misschien is het een keer goed om te kijken wat er goed is. Veel constructiever en stimulerender.”

Zo vinden veel respondenten een uitstekend idee om gezonde producten zoals groente en fruit goedkoper te maken. Daarom omarmen bijna ook alle deelnemers het idee om de btw op groenten en fruit te verlagen. Een deelnemer klaagt hierover: ,,Dit wordt ons steeds maar beloofd en het gebeurt maar niet. En dat terwijl de benzineaccijns wel verlaagd kan worden. Dus zo moeilijk kan het niet zijn.”

Een minder goede suggestie vinden stemmers het als ongezonde producten als sigaretten en alcohol minder goed verkrijgbaar waren. Een stemmer vreest dat het hiermee dan dezelfde kant uitgaat als met drugs. ,,Dan gaat het ondergronds en is het helemaal niet meer te handhaven. Maak alles vrij verkrijgbaar en laat consumenten het voelen in de portemonnee.”

Hoewel de meesten een gezonde leefstijl wel omarmen, vinden zij niet dat een werkgever een werknemer mag aanspreken op zijn of haar ongezonde leefstijl, zoals de arbodienst Arbo Unie eerder van de week voorstelde. ,,Iedereen heeft vrije keuze en dat moet zo blijven”, klinkt het.