’Halfjaarlijkse energieafrekening slecht idee’

Het maandelijks voorschot is gebaseerd op 1/12 van het geschatte jaarverbruik. In de zomer gebruik je minder dan het voorschot en in de winter juist meer. Als je nu nét na de winter een halfjaarafrekening krijgt moet je fors bijbetalen en gaat dus je maandbedrag omhoog. Bij de volgende afrekening na de zomer krijg je dan veel geld terug en gaat het maandbedrag weer fors omlaag. Dus één keer per jaar fors bijbetalen en een halfjaar later fors terugkrijgen. Dan is een halfjaarafrekening voor minima een slecht idee: de forse teruggave gaat op in de huishoudpot en de forse bijbetaling kan niet meer betaald worden. Niet doen dus!

D. Zwaan, Hillegom