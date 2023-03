’Kernenergie nodig voor transitie’

Te laat, maar dat komt omdat wij 15 geleden niet begonnen zijn met bouwen en wij ons met de klimaatdoelen 2030 onszelf in de vingers (hebben laten) snijden. Te duur, maar dat komt onder andere doordat de overheid niet garant wil staan. En klimaatdoelen kosten de burger linksom of rechtsom nu eenmaal geld, zoals in de vorm van hogere belastingen (De Telegraaf van 14 maart). Gemakshalve vergeet Rob Jetten ook dat wij kerncentrales kunnen gebruiken voor de productie van schone waterstof. Zonder kernenergie en schone waterstof zullen de Europese klimaatdoelen nooit gehaald worden, zo blijkt keer op keer uit (internationale) onderzoeken.

Huub Kapel