Communiceer met aandacht

Een huurder heeft zich gemeld bij de Huurcommissie. Deze huurder wil graag een verantwoording van de servicekosten. Hij zegt dat Mehmet niet reageert op zijn verzoek. Om de klacht te onderzoeken, stuurt de Huurcommissie Mehmet een brief. Hierin staat een klachtbeschrijving en de gegevens die de Huurcommissie nodig heeft om de klacht te kunnen behandelen. Het gaat om rekeningen voor de tuinman en de glazenwasser.

De brief komt via via bij Mehmet terecht. Hij is namelijk naar zijn oude adres gestuurd. Mehmet geeft meteen een adreswijziging door aan de Huurcommissie en ontvangt een bevestiging. Dan blijft het stil totdat Mehmet de brief van het CJIB ontvangt. Hij belt met de Huurcommissie. Ze vertellen dat zij e-mails hebben gestuurd met een uitnodiging voor een hoorzitting. Deze heeft Mehmet nooit ontvangen. Nu kan hij niet meer zijn kant van het verhaal doen. Mehmet is ervan overtuigd dat dit de uitspraak beïnvloed had. Ook kan hij niet meer naar de rechter om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Mehmet dient een klacht in bij de Huurcommissie over deze gang van zaken. De Huurcommissie vindt zijn klacht niet terecht. Ze kregen geen foutmelding na het sturen van de mail. Ze namen dus aan dat Mehmet deze ontvangen heeft. Wel komen ze Mehmet iets tegemoet en hoeft hij minder kosten voor de procedure te betalen. Mehmet is het er niet mee eens. Hij belt met de Nationale ombudsman. Medewerker Paul gaat aan de slag. Hij bestudeert alle stukken en belt de Huurcommissie. Uit zijn onderzoek blijkt dat de e-mails wel verstuurd zijn. We krijgen helaas niet helder waarom Mehmet de e-mails nooit ontvangen heeft. Maar dit is niet de schuld van de Huurcommissie.

We vinden het niet netjes dat de Huurcommissie zonder waarschuwing overgaat op het sturen van e-mail als je eerst steeds brieven hebt gestuurd. Dat vindt de huurcommissie zelf ook onzorgvuldig. Dit verandert echter niets aan de uitspraak voor Mehmet. Wel past de Huurcommissie hun regels aan. Voortaan vragen ze of mensen via e-mail of post willen communiceren. Daarmee zet de Huurcommissie stappen om een situatie zoals die van Mehmet in de toekomst te vermijden. De Nationale ombudsman is blij met deze stappen.

