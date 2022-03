Brief 2 ’Vooruit denken in vluchtelingencrisis’

Met 43 miljoen Oekrainiers net buiten de EU, waarvan nu pas een paar miljoen al op de vlucht is, kan dat nog veel meer worden als Poetin zijn zin blijft doorzetten. De geplande 50000 vluchtelingen voor Nederland zullen zonder moeite uitgroeien tot het 10 of nog meervoudige. Ik zie onze bureaucratische opvang volledig onder de voet gelopen worden en dus zou ik voor willen stellen dat de regering, een ieder die nu zelf opvang organiseert (of dat misschien van plan is) voor een aantal vluchtelingen, financieel te steunen met b.v een bedrag per maand/week, per volwassene/kind uit te keren. Dit helpt deze fantastische mensen, en kan ook mensen die het zich financieel niet kunnen veroorloven, om dit dan toch wel te willen gaan doen. Een andere optie is om de kosten van opvang (Voedsel, kleding extra energie, en aanverwante kosten) in iedergeval aan te merken als een gift en aftrekbaar te maken voor de belasting. Dit zou per decreet zo geregeld kunnen worden, als onze regering letterlijk "DURFT" vooruit te zien.

Fred Bruggeman,

Alphen aan den Rijn

