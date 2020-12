’Actie boeren schaadt hun imago’

Het is volkomen begrijpelijk dat de Nederlandse boeren eerlijke prijzen willen hebben voor hun producten. Dat ze daarvoor strijden is dan ook hun goed recht en ondersteun hun streven volop.

En ja de boeren hebben het al zwaar gehad, naast de oneerlijke concurrentie ook het stikstofdebat met alle nadelige gevolgen voor hun bedrijfsvoering.

Maar waar onze boeren altijd onze knuffelberen waren, we als Nederlanders trots op konden zijn, ontstaat er nu de indruk dat ze hun sociale kompas kwijt zijn en hun gunfactor kwijt gaan raken. Want deze acties bij de distributiecentra van de supermarkten raakt niet de hoge heren van deze ketens maar de gewone burger die jullie graag steunt en trots op jullie is. En dat in een tijd waarin ook de mensen die jullie ondersteunen het al zwaar hebben. Gevolg kan zijn dat mensen gaan hamsteren met als gevolg meer verspilling bij de gewone burger thuis en minder aanvoer voor bijvoorbeeld de voedselbanken.

Er zijn genoeg actiemethodes te vinden die niet alleen jullie imago ten goede komen, jullie goede kant laat zien naar een ieder die het nodig heeft, maar ook effectief kunnen zijn in het bereiken van jullie doelstellingen.

Krijn ten Hove