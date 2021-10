Premium Het beste van De Telegraaf

Als neerbuigendheid een ziekte was, dan zou Ollongren ten dode zijn opgeschreven

Door Rob Hoogland

Die kwam vanzelfsprekend hard aan in onze overzeese gebiedsdelen: een directief van bewindvoerster K. Ollongren, ressorterend onder bwana M. Rutte in het Haagsche masterhouse, inhoudende dat het de bewoners van de plantages tegenwoordig in het kader van de versoepeling van hun bestaansrechten weliswaar is toegestaan om van de douche gebruik te maken, maar dat het niet zo kan zijn dat zulks onbeperkt geschiedt.