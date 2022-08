’Opruiers moet je vastzetten’

Remkes concludeerde na afloop dat de controverse en de deceptie bij de partijen pijnlijk groot was. Maar dat wisten wij ook al. Je zou dan kunnen denken dat beide kampen zich zouden gaan oriënteren over het vervolg, zodat de uitgangspunten elkaar wat meer zouden kunnen naderen. Maar ja, dan krijg je weer te maken met Mark van den Oever, de topper van Farmers Defence Force.(FDF).

Wat die club de laatste weken op zijn conto heeft weten we inmiddels. Daar kan half auto rijdend Nederland over mee praten. Ook nu weer toont hij zich onverzoenlijk en wars van enige vorm van meedenken aan een (tussen)oplossing. Hij presenteert zich als een soort onderkoning van dit land en weet alleen maar uit te brengen ’klaar te zijn voor de hardste acties die het FDF ooit gevoerd heeft'. Hij krijgt -zelf ideeloos- nare en narcistische trekjes en wil Nederland in de houdgreep nemen. Terwijl het opzettelijk versperren van wegen toch zware misdrijven opleveren van het Wetboek van Strafrecht. De boeren zijn er niet bij gebaat om achter deze man aan te blijven lopen. Hij roept met zijn uitspraak regelrecht op tot eigen richting waar een goed Nederlands woord als opruiing voor bedacht is. En waar je voor opgepakt kunt worden. Maar daarvoor is het natuurlijk nooit te laat.

Jan Muijs, Tilburg