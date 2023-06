’Militaire discipline werkt voor probleemjongeren’

Een lezer pleit in de krant (WUZ 20/06) voor de invoering van de dienstplicht, omdat op Curaçao probleemjongeren worden ’opgevoed’ door Nederlandse militairen. In het verleden hadden wij in Nederland een soortgelijke instelling; de Glen Mills School in Wezep.

Een instelling naar Amerikaans model. Een veroordeelde minderjarige kreeg de keuze tussen jeugddetentie of plaatsing op de Glen Mills School. Het slagingspercentage lag rond de 70 procent, omdat de ’pupillen’ verantwoordelijk waren voor elkaar. Deze instelling werd te militaristisch gevonden. Jammer, de aanpak was volgens mij best succesvol.

Jaap Jongerden, oud-rechercheur jeugdpolitie