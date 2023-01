’Subsidie voor e-auto afbouwen’

Wat voor de salderingsregeling voor zonnepanelen geldt, moet ook gelden voor de subsidieregeling voor elektrische auto's, vindt Gerrit Aalbersberg.

Afbouwen van de subsidieregeling is nodig omdat de voordelen nog steeds bij de meer vermogenden terechtkomen en het ons handen vol geld kost. Het overgrote deel van de bevolking met een normaal salaris profiteeert hier absoluut niet van. Ook het argument dat continuering nodig is om de (onhaalbare) klimaatdoelen te halen, snijdt mijns inziens geen hout. Het gaat pas lukken als de autoindustrie met betaalbare modellen komt en dat stimuleren is vele malen effectiever. Het valt me tegen dat Han ten Broeke (De Kwestie, Tel. 21/1) zich zo voor het karretje van de BOVAG e.a. laat spannen. Hij zou toch beter moeten weten.

Gerrit Aalbersberg, Arnhem