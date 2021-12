Premium Het beste van De Telegraaf

Wie anders denkt, is racistisch

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Goedemorgen. Welkom bij de integratiecursus voor moeilijk opvoedbare autochtonen en geassimileerde nieuwkomers die niet kunnen inburgeren in de inclusieve samenleving. Je bent geselecteerd door de regionale controledienst Diversiteit en Inclusie die betrokken is bij deze Europese pilot voor achtergebleven burgers. Dit is een initiatief van de Europese Commissie en hun vaste partners van de Moslimbroederschap. Deze spoedcursus verschaft inzicht in je onwenselijke denken en zal je mentaliteit veranderen.