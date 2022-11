Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Maak er maar 1 juli 2073 van

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

O jee, nu deugt de datum ook al niet. Dat vindt althans het Surinaamse incassobureau Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van Slavernij. Met hun wensen kunnen we maar beter rekening houden, want voor je het weet volgt er een aanmaning met een boete van 30% en moeten we als gevolg daarvan geen 40.000 euro per nazaat betalen, maar 52.000 euro. Dan gaat het helemáál in de papieren lopen.