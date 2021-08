Uitslag Stelling: Vragen om besmettingen

Vooropgesteld: de stemmers zijn de Formule 1 helemaal niet ongunstig gezind. Een -zij het krappe- meerderheid is er juist trots op dat het evenement wordt gehouden Nederland. Nog meer deelnemers tonen zich daarbij liefhebbers van het evenement.

Het aantal toeschouwers is teruggebracht van 100.000 naar 70.000. De meeste respondenten vinden het simpelweg niet verantwoord zo’n groot evenement te laten doorgaan. Een reactie: „De organisatoren hebben een machtige lobby en er is veel geld mee gemoeid. Er staan mensenlevens op het spel en dat maakt het zo fout.”

Er is wel aan van alles gedacht door de organisatie. Zo zal er voor het toelaten van toeschouwers gebruik gemaakt gaan worden van de Corona Check app. Een flinke meerderheid van de respondenten gelooft niet dat dit systeem waterdicht zal zijn. Een reactie: „De organisatie heeft een roze bril op. Met geen mogelijkheid ga je mensen meerdere dagen testen en controleren.”

Op het terrein rond het circuit geldt de anderhalve metermaatregel niet. Bezoekers krijgen een stoeltje toegewezen bij het circuit. Een meerderheid van de respondenten gelooft niet dat dit voldoende zal zijn om het virus in toom te houden. Een reactie: „Iedereen heeft een vaste zitplaats, maar er komen wel zeventigduizend man aan de poort, die naar het toilet moet en eten en drinken. Hoe dan?” Een andere respondent ziet de toeschouwers ook ’hutjemutje’ in de trein zitten, met alle risico’s op besmetting van dien.

Niet slim vinden de meeste deelnemers de geplande camping voor vijfduizend bezoekers. Een respondent vindt het echter wel logisch: „Van de zomer waren alle campings ook gewoon open, dus waarom zou dat niet kunnen?” Een andere stemmer vindt het in strijd met beleid. „Een camping alleen voor medewerkers had ik nog kunnen begrijpen, maar dit is in strijd met het verbod op meerdaagse festivals.”

Organisatoren van festivals en culturele evenementen zijn boos dat hun feesten allemaal niet door mogen gaan en de Formule 1 wel. Bijna alle stemmers vinden deze boosheid terecht. Een respondent: „Ik ben wel heel benieuwd wat het verschil dan is tussen een festival enerzijds en Formule 1 en voetbal anderzijds. Mensen gaan bij dit zeer milieuverontreinigende gerace echt niet op hun stoeltje blijven zitten, net zomin als bij voetbal. Dat hebben we afgelopen weekend wel gezien.” Een andere respondent denkt juist dat bij festivals ’mensen zuipen en drugs gebruiken’ en dat de races ’een heel ander publiek’ trekken. Weer iemand anders noemt de races een ’goede testcase’ voor het weer laten doorgaan van evenementen.

Kritiek uit de festival- en evenementenwereld is er ook over het doorgaan van het betaald voetbal. Driekwart van de deelnemers aan de stelling vindt dat voetbalsupporters niet heel goed omgaan met de aan hen geboden ruimte. Voor een respondent hoeft dat geen invloed te hebben op de Formule 1. „Voetbalpubliek is echt heel anders dan Formule 1 publiek”, is zijn inschatting.