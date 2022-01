Premium Het beste van De Telegraaf

Te veel groeperingen, bedrijven en organisaties (en China) hadden te winnen bij coronapaniek

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Ⓒ TLG

Wie onbevangen de praatprogramma’s en andere media volgt, weet weinig van wetenschappers die al bijna twee jaar lang het gevoerde virusbeleid bekritiseren. In de kringen van dissidenten bevinden zich ervaren specialisten – Nobelprijswinnaars zelfs - die in het verleden kopstukken waren in de werelden van onderzoeksuniversiteiten, farmaceutische reuzen, laboratoria, de tijdschriften die nieuw onderzoekswerk publiceren. Sommigen van deze dissidenten zijn ontslagen bij hun ziekenhuis of universiteit, hebben hun YouTube-video’s verbannen zien worden, zijn hun Twitteraccount verloren, en hebben hun status veranderd zien worden van kopstuk in wappie.